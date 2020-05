Eesti liigas mänginud kongolane: kui nõidus toimiks, peaks Aafrika koondis alati MMi võitma 

„Tuleb olla aus – nõidusse uskumine eksisteerib Aafrikas ja Aafrika jalgpallis ka praegu,” tõdes Mboungou. „Ja seda igas riigis. Varem oli see avalik, nüüd pole see ametlikult küll lubatud, kuid kohalikes liigades kasutatakse seda endiselt.”

Kongo noortekoondistes 17 mängu pidanud ja enne Eestisse tulekut sealset tippklubi Dolisie Leopardsi esindanud Mboungou teab mitut kunagist meeskonnakaaslast, kes voodoo'sse uskusid. Kuid tema sõnul toimetasid nad omaette.

Tema sõnul tuleb arvestada, et Aafrikas on väga palju traditsioonilisi usundeid, inimesed usuvadki voodoo'sse ja muudesse vaimsetesse praktikatesse ning neid proovitakse kasutada ka jalgpalliväljakul. Kuid Mboungou ise mõistab selle hukka.

„Kui sellised asjad toimiksid, peaks ju Aafrika riik alati võitma MMi ja mõni Aafrika mängija peaks igal aastal valitama maailma parimaks. Kuid MMil on Aafrika koondised alati pigem viimaste seas – kui mõni peaks tänu nõidusele lõpuks MMi võitma, võin seda ehk uskuda, muidu ei näe ma sellel vähimatki mõtet,” kõneles Mboungou.

Kongolase arvates kasutavad mängijad voodoo'd motivatsiooni või enesekindluse suurendamiseks, kuid tema seisukoht on selge: et jalgpallis midagi saavutada, on vaja endal tööd teha.

„Nõidusel ja sellistel uskumustel ei tohiks olla jalgpallis kohta. Jalgpalluri edu aluseks on töö ja anne ning meeskondliku edu saavad tuua andekad ja töökad jalgpallurid koos hea treeneritöö ja juhtimisega. Mina olen kristlane ja minu elus pole sellistel asjadel kohta. Mina usun töösse – kui teed ise tööd, on kõik võimalik ja su eesmärgid täituvad. Kui lihtsalt istud ja usud mingit jama, siis seda ei juhtu,” ütles Mboungou veendunult.