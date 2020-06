Spordivaria VIDEOD | Kelly Sildaru on tantsupõrandal sama hea kui suusarajal Ohtuleht.ee , täna, 20:47 Jaga: M

Kelly Sildaru presidendi vastuvõtul Foto: Martin Ahven

Eesti parim freestyle-suusataja Kelly Sildaru lõbustab fänne eelkõige noortele suunatud sotsiaalmeediaplatvormis TikTok. Kui üldiselt teab maailm Sildarut maailma parima trikisuusatajana, siis TikToki konto järgi ei oskaks aimatagi, et neiu lumespordiga tegeleb. Platvormile kohaselt jäljendab ta TikTokis tuntud muusikapalade taustal kuulsate artistide tantsuliigutusi. Sildaru TikToki fännide hulk on märkimisväärne: tal on ligi 10 000 jälgijat ning tema postitused on saanud enam kui 65 000 meeldimist.