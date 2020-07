Eesti noortejalgpalli mitu nägu. Kelle suund on õige, kes põrub? 

Hohlov-Simson kummutab oletuse, justkui huvitaks Levadia kõrgemat juhtkonda üksnes esinduse käekäik. „Saan aru küll, et pead silmas Viktor Levadat,“ viitab ta klubi asutajale, omanikule ja presidendile. „Muidugi jälgib tema esmajoones esindust ja tahab, et oleksime igal aastal meistrid. Aga see ei tähenda, et klubi ei mõtleks oma järelkasvule. Igapäevase töö peavad ikka ära tegema need, kes on igapäevaselt klubis tööl. Mina isiklikult ei kujuta meie oma kasvandiku esindusse jõudmisest suuremat rõõmu ette. See on nagu unistus. Aga me ei jõua selleni, kui läheme, käsi pikalt, Viktori juurde ja teatame: anna raha! Ise on vaja vaeva näha.“