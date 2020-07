INTERVJUU | Urmo Aava: saame riskidest aru ja teeme kõik selleks, et asi läheks väga hästi 

Urmo, räägi, millised nägid välja tunnid, päevad, nädalad ja kuud pärast veebruaris peetud pressikonverentsi, kus teatasid, et 2020. aasta Rally Estonia jääb ära.

Talvine arusaamatus kohaliku alaliiduga käis vähemalt avalikkuse silmis suuresti ümber 100 000 euro, mille pidanuks saama alaliit. Mis on leppimise hind? Kui palju saab alaliit seekord raha?

See oli hea sisemine kriis, mis andis mõlemale poolele võimalusele vaadata üksteisele otsa, lisaks vaadata ka peeglisse. Hind on see, et mõlemad pooled tegid korrektuure, alaliit on täpsustamas ka oma hinnakirja. Mul pole volitusi anda numbrit, kui palju saab autospordi liit, aga summa on märkimisväärne. Loodan, et selle rahaga tehakse kõiki neid asju, mida on laiemas ringis planeeritud. Arvan, et mõistlik tasakaal on taastatud.

Kellel on volitus, et öelda välja konkreetne number?

Praegu on seda keeruline küsida, sest mõne päeva eest toimus alaliidu üldkogu, kus muutus põhikiri. Kui põhikii on äriregistris kinnitatud, siis uued struktuurid saavad enda seast valida juhtivad inimesed. Kui te sunnite mind vastama, siis arvan, et kõige parem mees selleks on Janis Kaal, kes on üks Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikmetest ja ka juhatuse esimees. tema saab siin aidata.

Kuidas nägi teie elu välja alates 5. juunist, kui tuli esimene kontakt, et MM-ralli võiks toimuda juba sel aastal.