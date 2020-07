Leedu toibus reedesest šokist: „Bussis on nüüd parem meeleolu.“ 

„Bussis on nüüd parem meeleolu,“ ütles Leedu peatreener Darius Maskoliunas oma kodumaa ajakirjanikele. Eriliselt jäi ta rahule 20 minutiga 19 punkti toonud Marius Grigonisega. Reedel viskas 26aastane Kaunase Žalgirise täht Eesti vastu 14 silma.

„Peab mõistma, et ta polnud vigastuse tõttu kümme kuud mänginud. Reedel eksis ta hulgal visetel, aga väärib ikkagi tunnustust. Ta on meie üks paremaid korvikütte, isegi, kui pole kümme kuud mänginud. Loomulikult pole see ka tema jaoks lihtne olukord.“