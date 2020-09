RETRO | Läbi napikate tähtede poole: kuidas koondisevanker Fääridel otsapidi kraavi vajus 

Janno Kivisild: „Julgen öelda, et alahindamist ei olnud. Mõistsime, et meil on head mängud all, aga samal ajal oleme ka piisavalt haavatavad, kui meenutada kasvõi sedasama esimest mängu Fääridega. Me ei saanud sellele mängule vastu minna lihtsalt nii, et võtame rutiinse võidu. Pärast kaotust oli küll mure, et miks asjad nii on ja mida nüüd tegema peame. Istusime Mart Poomiga pärast pikalt ja arutasime bussis või lennukis, et kus, mis, ja kuidas edasi.“

Sergei Pareikol on siiani südamel Tarmo Kingi julged laused, mille too enne mängu avalikult välja ütles: „Tulime kõik ühe lennukiga Eestisse tagasi. Vaikus. Läksin Tarmo Kingi juurde ja ütlesin talle: ära kunagi mängi nende sõnadega, mida sa enne kohtumist ütled. Elu on karm ja kui selliselt ütled, siis see näitab, et sa ei austa vastaseid. Tean oma kogemusest: kui niimoodi sõnad õhku viskad, kasvõi kosmosesse, siis need võivad nii karmilt vastu tulla. Pärast seda oli meie ainus võimalus tõestada end tulemustega.“

Pärast mängu Fääridega sai ka Eesti koondis hästi tunda vana jalgpallitõde: oled täpselt nii hea, kui oli sinu viimane mäng. Võidud Serbia ja Uruguay vastu ning varasemad head esitused olid vaat et unustatud. Nii meedias kui fännide seas räägiti tasahilju sellest, kas Tarmo Rüütli peaks üldse ametis jätkama – rääkimata sellest, et pasundati alagrupist edasi jõudmise võimaluse „lõplikust“ kadumisest. Meeskond ise püsis aga ühtne, kuigi hiljem tunnistatakse, et palju ei olnud puudu, et vanker oleks päris kraavi vajunud.

Tarmo Rüütli: „Tol hetkel musta masenduse tunnet ei olnud. Tihtipeale meenutan Nemanja Vidići sõnu, mis ta ajakirjandusele ütles, kui Serbia meile kaotas: jah, kaotasime selle mängu, aga see ei tähenda, et oleme kehv meeskond.“

Kaimar Saag: „See mäng oli korralik äratus. Meid toodi maa peale tagasi, aga panime pea alla ja töötasime edasi.“

Sergei Pareiko: „Mäletan hästi, mis kriitika oli ajalehtedes, usk hakkas neil ära kaduma. Me ise teadsime, et jalgpallis juhtub selliseid mänge ka.“

Raio Piiroja: „Fääride kaotuse järel oli olukord piiri peal – seal oleks võinud kogu kaardimaja laiali vajuda. Kuna mängijad hoidsid kokku ja said hästi läbi, siis sisemuses oldi rahulikud. Pärast oli ju veel see turnee puhkuse ajal…“