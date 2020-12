Spordivaria ETV multitalentide ansamblis valitseb harmoonia: „Muusika teeb inimese hinge ilusaks.“ Kaarel Täll , täna 19:32 Jaga: M

GALERII

VIIEST VIIS: ERRi sporditoimetuse liikmed käivad vabal ajal koos musitseerimas.

„Põhjus, miks koos käime, on hea omavaheline keemia. Meil on tore koos töötada, aga kui jagub ka muid ühiseid huvisid, on see meie kõigi jaoks meeldiv vaheldus ja kogemus. Muusika tegemine on ju puhas rõõm. Muusika teeb inimese hinge ilusaks.“