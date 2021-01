BLOGI | Sildaru tegi kohe X-mängude alguses põlvele haiget ja rohkem starti ei tulnud

Sildaru ütles reede öösel vastu laupäeva, et Eesti aja järgi öösel kavas olnud rennisõidus ta kindlasti ei osale, suure küsimärgi all on ka laupäeva õhtul toimuv pargisõit. „Hetkel ma näen, et starti minek ei ole võimalik,“ tunnistas Sildaru. „Aga kunagi ei tea: äkki juhtub ime, ärkan hommikul ja asjad on muutunud,“ rääkis eestlanna öösel.