Postimehe vanemtoimetaja: kas presidendi suusaetapi stardinumber on korruptsioon? 

Priit Pullerits tõstatas blogipostituses küsimuse, kuidas sai president Kaljulaid väga soodsa stardinumbri. Mees tõdes, et tal endal jäi maraton vigastuse tõttu vahele. "Kuid see ei tähenda, et me peaksime siin loobuma tõstatamast küsimust, mis on viimasel ajal kerkinud seoses koroonavaktsiiniga: nimelt on välja ilmunud mingi hulk nn eliittegelasi, kes saavad vaktsiini väljaspool järjekorda," kirjutas Pullerits.

Samal teemal Õhtuleht | Tugitoolis sportlane | Õhtulehe raadio „TUGITOOLIS SPORTLANE“ | Telenägu Eeva Esse Vasaloppeti 12tunnisest teekonnast: Priit Pullerits ei uskunud, et selle läbi sõidan! "Nüüd vaatan, et Viru maratoni pikal sõidul on numbriga 150 kirjas Eesti president Kersti Kaljulaid. Ja mind kohe väga huvitab see valem, kuidas ta sai stardinumbri, mis on väikem kui näiteks Priit Roodenil, Heigo Saarel, Veiko Hintsovil, Siim Türnal, esisots Indrek Saarel, Tiit Kollol, Indrek Pungil, Pait Peril, Alo Raudikul, Valdek Rohtmal, spordiarst Madis Rahul, endisel Eesti jalgpallikoondislasel Marek Lemsalul ja samuti Indrek Kelgul, Klubi Tartu Maraton juhatajal, kõval temporatturil Olavi Mõtsal ja filmimees Jaak Kilmil. Sportose andmebaasi järgi pärineb Kaljulaiu viimane suusatulemus Alutagusel peetud Tamsalu-Neeruti maratonilt kolm aastat tagasi – ja see on kõigest 223. Kaotust mulle sada kohta ning 30 kilomeetri peale 27 minutit. " jätkas ta.

Priit Pullerits Foto: Aldo Luud

"Kas teile ei tundu, et jälle on keegi, sedapuhku suusarajal, võrdsetest võrdsem? Kas siin peaks haistma midagi korruptiivset? Valusad küsimused? On! Aga näidatagu siis, et meil on demokraatlik ja läbipaistev riik!" nõudis Pullerits vastuseid. Õhtuleht võttis ühendust Estolopetti sarja peakorraldaja Raivar Vaheriga ja uuris, miks Kaljulaid sai stardinumbri 150.

"Vahur Leemets (Tamsalu - Neeruti Maratoni peakorraldaja - E.K.) vastas talle ka blogis, et kui selleks ajaks oleks olnud 500 registreerunut, siis oleks Kaljulaid saanud numbri 500," selgitas Vaher. "See number oli selleks, et rahval oleks teda visuaalselt kergem üles leida. Ka teistel maratonidel on tal olnud sama number. Seal mingit vandenõuteooriat pole."

Tema sõnul on fikseeritud numbreid veel. Kõigil maratonidel kohalkäinutel on fikseeritud vahemik 4001-4005, lisaks on oma numbrid viiekordsetel meistritel.