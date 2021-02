Nabi taotlus antidopingule: šokeeriv uudis on süvendanud soovi leida juhtunu põhjustele lõplik ja täielik selgus 

"Šokeerivale uudisele järgnenud nädal on minus üksnes süvendanud soovi leida juhtunu põhjustele lõplik ja täielik selgus," lausus Nabi pressiteate vahendusel. "Kuna ma ei ole letrosooli teadlikult ja tahtlikult tarvitanud, pean ainuvõimalikuks oma süütust lõpuni kaitsta. Seetõttu otsustasin nõuda B-proovi avamist ja sellest lähtuvalt esitada veel kaks taotlust."

Nabi selgitas, et avaldused on omavahel otseses sisulises seoses. "Küsisin koopiaid kõikidest laboridokumentidest, et saada ammendav ülevaade olemasolevast informatsioonist, mis mul seni puudub. Ainult nii saan ka ise jõuda tõe selgumisele lähemale," ütles ta. "Kuna mul ei ole enne kõigi andmetega tutvumist parimagi tahtmise korral võimalik sisulisi selgitusi jagada, palusin selle andmiseks määratud tähtaja (3. märts – toim.) pikendamist."