Musting veerandfinaalseeria avakaotuse järel: väga keeruline saab olema. Kogenud Muuga: täiesti mängitav! 

„Me ei saanud tema söötudega hakkama. Mõned korrad skooris ta ka ja tegi kokkuvõttes väga perfektse mängu. Tema söödud ei olnud meile üllatus, aga reaalsus on see, et vaatad ja skaudid ja mõtled, et peaks hakkama saama, aga tegelikkus on teine. Ta leidis täna hästi palju erinevaid lahendusi. Eeldasime, et ta leiab joonemängijaid ja kahte äärt, aga ta leidis üles ka kõige lähemaid tagaliini kaaslaseid. Täna me lihtsalt ei saanud temaga hakkama,“ nentis Musting.