Rahvusvaheline ujumisliiga, kus on säranud ka Kregor Zirk, pannakse Ukraina sõja tõttu pausile 

„Sõda Ukrainas on tragöödia, mis on hävitanud elusid, perekondi ja kodusid. Paljud meie kolleegid ISL-is on Kiievis jätkuvalt lõksus ning näib, et see konflikt jätkub veel teadmata aja,“ seisab ISLi avalduses.

Energy Standardi klubi koosseisus kahel korral ISLi üldvõidu pälvinud Kregor Zirk nentis sotsiaalmeediasse tehtud postituses, et uudis teeb mõistagi kurvaks nii tema enda kui terve ujumiskogukonna.

„Eile teatasid International Swimming League korraldajad, et lükkavad sellel aastal toimuma pidanud neljanda hooaja järgmisesse aastasse,“ kirjutas Zirk. „Põhjuseks on Ukrainas toimuv sõda, mis sundis liiga pearahastaja Konstantin Grigorišinil (Ukraina) otsi kokku tõmbama ja mõtlema tuleviku peale. See on kurb uudis kogu ujumismaailmale, aga loodetavasti kogub ISL vaheaasta jooksul endale head energiat ning asjad loksuvad uuesti paika. Uueks hooajaks oli minul koht Energy Standardi tiimis olemas."