Mitte ainsatki MMi mängu vaadanud jalgpalliajakirjanik: Infantino tahtis, et me vaataks ainult, kuidas trussikutes mehed palli taga ajavad ja kõigil oleks väga fun

Nädal tagasi kulmineerus Kataris jalgpalli MM. Argentina ja Prantsusmaa pakkusid finaalis ülivinge etenduse ning maailma jalgpalli katusorganisatsiooni FIFA president Gianni Infantino kuulutas pärast Lionel Messile karika üle andmist, et see oli kõigi aegade parim MM. Tõepoolest, Messi ja prantslaste superstaari Kylian Mbappé eepiline lahing oli kirsiks tordiks finaalturniiri sportlikule poolele ning teisalt vesi ka FIFA veskikividele, kes oli visalt tagunud trummi, et turniiriväliste teemade lahkamine tuleks tükkis täiega ära unustada.