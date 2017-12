Sel nädalal on lisaks jalgpalli- ja jäähokimeeskondadele eurosarjades võistlustules ka võrkpalliklubid, mis tähendab, et teiste seas lähevad palle maha virutama ka mitmed eestlased.

Eesti klubidest võtab Vana Maailma konkurentidega mõõtu tänavu vaid Pärnu võrkpalliklubi, kes madistab homme Küprose klubi Paphose Pafiakosega. Edu korral tuleb Pärnu vastaseks kas Belgia klubi Meneni Par-ky või Šveitsi tiim Schönenwerd.



Kui vollesõbrale tunduvad võimalikud vastased tuttavad, siis nii peabki olema. Nimelt pallib Menenis tänavu esmakordselt välismaale siirdunud Rait Rikberg ning Schönenwerdist võib leida tandemi Kristo Kollo-Rainer Vassiljev.



35aastane Rikbergi tööandja hooaeg Belgia liigas on kulgenud edukalt. Pärast esimest mänguderingi ollakse meistrisarjas esikohal ning kodusaalis on hammustatud kõiki kolme suurt: Roeselaret, Maaseiki ja Lindemans Aalsti. Mehe enda hooaeg on kohati olnud aga hambad ristis kannatamine.



Muljuda on saanud kogu keha ning traumad on räsinud nii mõlemat hüppeliigest kui ka ühte põlve. Õnneks on treenerid olnud mõistvad ja vahepealne periood, kus palliplatsil sai käidud ainult süstide mõjul, on praeguseks selja taha jäänud.

"No täiesti lapitud tunne oli vahepeal. Sisuliselt pane lihtsalt asjad kokku ja mine koju ära," sõnas mingitel hetkedel teise liberoga mänge poolitanud Rikberg. "Viimased kaks-kolm kohtumist olen saanud õnneks kogu aja mängida ja olen viimaks enda mänguga rahul ka."



Meneni meeskonnas on iga inimese tervis väga tähtis, sest tiimi koosseis on õhuke ning iga vigastus jätab endast automaatselt jälje ka väljakule. Kerged murepilved mõne mehe koha pealt on õhus ka enne euromänge.

Rikberg ise on aga vormis ning loodab vanadele kamraadidele lahingu anda. Tegelikult on olukord päris kentsakas. Nii Vassiljevit kui ka Kollot tunneb Mehike (Rikbergi hüüdnimi - K.J) üle kümne aasta ning sellises olukorras ei oska mees isegi välja tuua, kummal täpselt see eelis võiks olla, kas mängijal või treeneril.



"Kui üldse mingi eelis välja mõelda, siis ehk see, et kordusmäng peetakse meie saalis ehk meil on koduväljakueelis," lausus Rikberg, viidates Menenis olevale madalale laele, mis ka koduliigas neid tihti on aidanud. "Isegi kui Šveitsis kindla kaotuse saame, on teiseks mänguks kõik võimalused olemas, sest kuldne geim peetakse samamoodi meil."

Meneni näol pole tegemist väga suure klubiga ja see väljendub ka meeskonna eelarves. Šveitsi suunas hakatakse kulude kokkuhoiu nimel liikuma kolmapäeva hommikul kell 7 - bussiga. Planeeritud sõiduaeg (12 tundi) Rikbergi ülemäära just ei rõõmusta, kuid väike lohutus on seegi, et sedapuhku ei pea mehed ise autoroolis olema ja oma masinatega kohale sõitma.



Edukorral tuleb järgmiseks vastaseks kas Küprose klubi või Pärnu sats. Kas sellisel juhul sõidetakse bussiga sootuks läbi Euroopa? "Ei, Pärnusse kindlasti ei lähe bussiga, siis ikka lennukiga," sõnas Rikberg optimistlikult.



Mehikese sõnul oleks järgmises ringis Avo Keele hoolealuste vastu saamine tõeliseks kirsiks tema välishooaja tordil. "See oleks ideaalne, kui saaks välishooajal ühe mängu ka kodus mängida," vastas libero. Kas sellisel juhul saab peatreenerilt ka lisapuhkepäevi välja kaubelda, et kauem Maarjamaal olla? "Kindlasti, kui hästi läheks ja kõik vinks-vonks, siis annab välja rääkida küll," sõnas Rikberg.



Eesti vollemeeste euromängud:

Teisipäev

Maaseiki Noliko (Timo Tammemaa) - Trentino Diatec (Renee Teppa)



Kolmapäev

Düreni SWD powervolleys (Karli Allik) - Gröningeni Abiant

Montpellier Volley (Andri Aganits) - Rhein Main United Volleys

Zagrebi Mladost - CEŽ Karlovarsko (Henri Treial)

Pafose Pafiokis - Pärnu VK



Neljapäev

Schönenwerd (Kristo Kollo, Rainer Vassiljev) - Meneni Par-ky (Rait Rikberg)

Baku Lokomotiv - Assooride Fonte Bastardo (Robert Viiber)

Nitra Bystrina - Ankara Maliye Piyango (Oliver Venno)