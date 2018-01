Sprindimeistrid selgitatakse uue plaani kohaselt hoopis pärast olümpiamänge, sest Kilbi ja Ränkeli näol on juba kaks sprinterit Pyeongchangi kvalifitseerunud. "Ma ei näe, et sinna oleks kolmandat saata," lausub Saarepuu.

"Tähtsam on, et saaks teatevõistkonna välja panna. Haanjas on praegu Eesti parimad olud, uisku saab hästi sõita, aga klassikavõistlust on praegu väga keeruline korraldada. Näis, kuidas pühapäeval klassikapool õnnestub."

Laupäeva võtab vabaks ka Tour de Skist taastuv Karel Tammjärv, kuid pühapäeval on ta Saarepuu sõnutsi stardis. Suuremat osa meie tippsuusatajaist koondava Team Haanja meestest püüavad mõlemal päeval meistrikulda (ja seeläbi potentsiaalset olümpiapääset) Algo Kärp, Andreas Veerpalu ning USAs õppiv ja treeniv Alvar Johannes Alev.

Praeguse seisuga pääseb Lõuna-Koreasse kolm Eesti meessuusatajat ja need kohad on MK-sarja tulemuste põhjal broneeritud Kilbile, Ränkelile ja Tammjärvele. Kui Eesti juhtub aga kohti juurde saama, mis Saarepuu arvutuste järgi on väga reaalne, siis pääsevad sinna vastavas pingereas suusavahetusega sõidu ja 15 km vabatehnika meister.