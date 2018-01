Jätkuvalt Saksamaal tiirutavad laskesuusatajad olid täna võistlustules Rupholdingus, kus sõideti meeste 20 km individuaaldistants. Oma olümpiahooaja võimsat vormi demonstreeris taas Martin Fourcade, kes noppis neljanda järjestikuse MK-etapivõidu.



Nelja tiiru peale vaid korra eksinud prantslane on alates möödunud hooaja Oslo MK-etapist nüüd järjest poodiumile jõudnud 14 võistlusel. Finišis edestas Fourcade puhtalt lasknud Ondrej Moraveci minuti ja 1 sekundiga. Võrdluseks, 33aastase tšehh tõusis oma karjääri jooksul poodiumile alles 14. korda. Kolmandaks tuli norralane Johannes Thingnes Bö (1; +1.06,3).





Täna sai selgeks ka legendaarse Ole Einar Björndaleni saatus. 43aastane laskesuusataja oleks pidanud kuue parima sekka tulema, et olümpiapilet omale lunastada.



Kuni kolmanda tiiruni püsiski täna 575. korda MK-sarjas rajal tuhisenud vanameister ülesannete kõrgusel, kuid siis lamadestiirus tehtud kaks möödalasku kukutasid ta paremusjärjestuses tublisti tahapoole ja finišijoone ületas Björndalen 42ndana (3; +4.43,6).



See tähendab ühtlasi, et sportlike tulemuste põhjal ei kvalifitseeru 1994. aastal tiitlivõistlustel debüteerinud norralane PyeongChangi olümpiale.



Eestlased esinesid täna tagasihoidlikult. Kauri Kõiv eksis küll nelja tiiru peale vaid korra, kuid suusarajal näidatud 77. aeg (+4.18,2) ei lubanud 46. kohast kõrgemalt kerkida. Kaotust liidrile kogunes lõpuks +4.46,8. Kalev Ermits (suusaaeg 58.; +3.34,9) ja Rene Zahkna (suusaaeg 96., +5.09,0) eksisid mõlemad tiirudes kolmel korral ja nende nimed võis lõpuprotokollis leida vastavalt 70. ja 84. kohalt.



Lasketiirus tegutses meie meestest kõige nobedamalt Rene Zahkna, kellel kulus laskmisele minut ja 50 sekundit. Kalev Ermits sai hakkama napilt alla kahe minuti ja Kauri Kõivul kulus juba 2 minuti ja 14 sekundit.



