"Olen 50aastase treeneritöö kogemuse juures püüdnud alati järgida põhimõtet, et tehtud töö oleks jätkusuutlik," sõnas tunamullu ka aasta treeneriks valitud Killing kõrgeimat kutsetaset vastu võttes. "Leian, et oma tööd tuleb teha nii, et keegi saaks selle ühel hetkel üle võtta - et oleksid olemas sinu töö jätkajad. Seda saab saavutada kogemuste järjepideva jagamise abil ja uue põlvkonna tegijate usaldamisega."

Killingu üks hoolealustest Allar Raja on öelnud: "Kui aritmeetika ütleb, et 1 + 1 + 1 + 1 = 4, siis sõudmises võib see võrduda hoopiski 5ga. Ehk teatud ühise tõmbedünaamika puhul võib saavutada kiiruse, mis tapab konkurendid." Selle ühtsuse ja mõistmise nimel näeb Killing siiamaani igapäevaselt vaeva, ikka selleks, et vee peal võimalikult nobedalt edasi liikuda. Tema ongi treenerina meie "Püha lehma" ehk neljapaadi praegune hädavajalik viies liige.

Killingu tuntumad õpilased: Raul Arnemann, Harri Hiiesalu, Reet Palm, Kadri Palm, Paul Valliveere, Toomas Kasearu, Raivo Parts, Piret Jamnes, Arvi Peet, Toomas Ollesk, Marek Avamere, Kaspar Taimsoo, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Andrei Jämsä, Kaur Kuslap, Alvar Räägel, Jaan Laos, Alo Kuslap, Rauno Talisoo, Roman Lutoškin, Priit Tasane jt.

Saavutused treenerina:

1971 juunioride MM-hõbe: roolijata kahepaat (Harry Hiiesalu, Raul Arnemann)

1976 Montreali OM-pronks: NL roolijata neljapaadi koosseisus (Raul Arnemann)

1981 juunioride MM-hõbe: NL kaheksapaadi koosseisus (Raivo Parts, Paul Valliveere)

1992 OM 4.koht: paarisaeruline kahepaat (Roman Lutoškin, Priit Tasane)

2007 U23 MM-kuld: noormeeste kaheksapaat (Rauno Talisoo, Alo Kuslap, Martin Absalon, Sten Villmann, Artur Maier, Alvar Räägel, Jaan Laos, Andrus Sabiin)

2009 MM-pronks: paarisaeruline kahepaat (Kaspar Taimsoo, Allar Raja)

2011 EM-hõbe: paarisaeruline neljapaat (Andrei Jämsa, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo)

2012 EM-kuld: paarisaeruline neljapaat (Andrei Jämsa, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo)

2012 OM 4. koht: paarisaeruline neljapaar (Andrei Jämsa, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo)

2015 MM-pronks: paarisaeruline neljapaat (Andrei Jämsa, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo)

2016 OM pronks: paarisaeruline neljapaat (Andrei Jämsa, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo)

2016 EM-kuld: paarisaeruline neljapaat (Andrei Jämsa, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo)

2017 MM-pronks: paarisaeruline neljapaat (Kaur Kuslap, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo)

Tunnustused:

Aasta treener (2016)

Püha Piiskopi Platoni III järgu orden (2016)

Pärnumaa vapimärk (2016)

Pärnu linna teenetemärk (2017)

Pärnu aasta mees (2016)