Legendaarne sõudetreener Matti Killing pälvis täna presidendilt Valgetähe III klassi teenetemärgi. Õhtulehe kõne hetkeks oli tänavu 70. aastaseks saav Killing uudist jõudnud juba paar tundi seedida, kuid emotsioonid olid jätkuvalt ülevad: "Tegemist on kõige suurema tunnustusega ja see on ääretult meeldiv."

Enam kui pool sajandit tagasi juhendajana alustanud Killingu sõnul on Eesti vabariigi 100. sünnipäeval sellise tunnustuse saamine äärmiselt uhke tunne. "Eks see on nende aastate eest. 50 treeneriaastat sai juba täis, praegu läheb 52. Minu õpilased on tiitlivõistlustelt üle 20 medali võitnud. Juurde ka veel Eesti vabariik 100 - ilusat ümmargused arvud. On tunda, et Eesti rahvale lähevad sporditulemused korda ja on meeldiv, et seda märgatakse," sõnas Killing.

Sõudetarkusi edasi andes on pärnaka jaoks oluline mitte ainult sportlase vaid inimese kasvatamine. "Minul on vedanud, et pika karjääri jooksul on valdav enamus sportlasi ka tavaelus väga hästi hakkama saanud. Sport on tegelikult ju ettevalmistus eluks ja seal võitlemiseks. Seal löövad läbi need, kes on selleks ette valmistunud. See ongi ühe treeneri töö. Medal on sportlasele ja riigile tähtis, aga tegelikult on sport vaid üks väike osa pikast elust, mis õpetab ja karastab tulevikuks."