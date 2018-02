Endise Eesti lumelauduri Kadri Vaultier (Pihla) abikaasa, prantslane Pierre Vaultier tuli täna Pyeongchangis kahekordseks olümpiavõitjaks, kui oli nobedaim lumelauakrossi finaalis.



Eelsõitudes esimese ajaga edasi saanud prantslane edestas finaalsõidus austraallast Jarryd Hughesi ning hispaanlast Regino Hernandezt.



"Kõige suurem väljakutse oli kodust lahkumine," sõnas Vaultier pärast olümpiavõitu. "Mul on suurepärane naine ja kaks last kodus ja nendest eemal olemine on minu jaoks kõige raskem. Kaks, kolm või neli päeva saab veel hakkama, aga kui teeme treeningtsükli ja pean pärast perega veedetud suve veetma hoopis kolm nädalat Argentiinas, siis see on minu jaoks väga väga raske."



"See pole lihtne ja nõuab väga suurt pühendumist, nii mentaalselt kui ka füüsiliselt, ning kahjuks tuleb tihti see ka mu perekonna arvelt. Just sellepärast võin ka oma karjäärile joone alla tõmmata."