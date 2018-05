Brasiilia jalgpallilegend Ronaldinho sõuab väidetavalt peagi abieluranda, kuid ei tee seda mitte ühe vaid kahe naisega.

Briti väljaanne The Mirror kirjutab, et Sambamaa vutikuningas võtab augustis endale kaasaks kaks naist Priscilla Coelho ja Beatriz Souza, kellega ta on eelmisest detsembrist alates harmooniliselt koos elanud.

Ronaldinho hakkas Beatriziga semmima 2016. aastal, kuid jätkas samaaegselt mitu aastat kestnud suhet Priscillaga.

Brasiilia meedias ringlevate kuulujuttude põhjal tegi vutiäss mõlemale kaasale ka samasuguse pulmakingituse.

Tuvikeste (kinnine) pulmapidu peaks aset leidma tema Rio de Janeiros asuva Santa Monica majas. Brasiilia ajakirjaniku Leo Diasi sõnul on Ronaldinho õde Deisi venna polügaamia-soovile kategooriliselt vastu ning keeldub pulma tulemast.