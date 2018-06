Eesti naisvehklejad võitsid eile EMi individuaalvõistluselt kolm medalit, kuid enim tekitab kõneainet tõik, et Euroopa meistriks kroonitud Katrina Lehist juulis toimuva MMi koondises pole.

„Ongi totter olukord. Ega siin head varianti ei ole," sõnas Õhtulehele naiskonna peatreener Kaido Kaaberma. "See (olukord oli juba enne EMi). Selliseid sajaprotsendilisi reegleid on raske teha. Paraku see on nii, et kui on viis tugevat sportlast, siis peab keegi kuskilt välja jääma. Praegu nägime, et ükskõik, kes nendest viiest võib Euroopa meistrivõistlustel medalile tulla ja see tekitab raske olukorra. Juhatus on (MMi koondise osas) otsuse vastu võtnud, eks keegi, kes võttis, peab muutma või tagasi võtma. See otsus tehakse üle minu pea.“



Mida on Kaabermal öelda eestlaste uskumatu soorituse üle?

„Loomulikult peab väga palju õnne olema, peab kõik loosiga klappima," kommenteeris ta. Ega palju ei puudunud, et Erika Kirpu (langes kaheksandikfinaalis - toim.) oleks samuti nii kaugele jõudnud."