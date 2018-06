„Telefon on punane, ei saa toast väljagi, suhtlen ainult meedia ja inimestega," sõnab eile epeevehklemises Euroopa meistriks tulnud Katrina Lehise treener Helen Nelis-Naukas.

Helen saab kamaluga õnnitlusi vastu võtta, aga vähemalt sama palju või ilmselt rohkemgi uuritakse temalt tuleval kuul Hiinas toimuva MMi kohta. Nimelt jääks praeguse seisuga Lehis MMi koondisest välja. Naukas on kindel - Lehis peab MMile pääsema ja jutul lõpp. Ta mainib vestluse jooksul mitu korda, et continental (maailmajao - toim.) tšempion peab MMile pääsema ja jutul lõpp.



„Juhatus koguneb ja otsustab, aga üldiselt kogu maailma vehklejaskond – rumeenlased, prantslased, itaallased – kõik õnnitlevad ja kirjutavad, et Katrina peab MMil nii individuaalselt kui ka naiskondlikult võistlema," räägib treener sõnumitest, mida ta on saanud nii tipptreeneritelt kui ka ühelt olümpiavõitjalt. "Continental tšempion ja asi selge. Mingid reeglid ei loe. Mina olen selline inimene, kes elab põhimõttel, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Juhatus peab otsustama, aga ega president pole ise vehkleja ja ma ei tea, kui palju ta ise asja ivast aru saab. Võistkonnas peavad parimad olema. Mitte ainult individuaalvõistkonnas, vaid ka meeskonnavõistluses. Kordan, et continental tšempion!“

„Katrina MMile ja kogu moos! Leidku mis iganes vahendid, mind see ei huvita," jätkab ta. "Alaliitu peab huvitama, et continental tšempion saab MMile! Alaliit peab nägema suurt pilti, tema ei pea kuulama peatreeneri üht ja sama juttu, et reegleid ei saa keset hooaega muuta. Ei ole mõtet arutleda, kas reeglid on valed või õiged. Elu muutub kogu aeg, ei saa jääda kuhugi kinni. Midagi ei ole teha. Continental tšempion ja teda ei saa välja jätta!