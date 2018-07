Venemaal jätkuvatel jalgpalli maailmameistrivõistlustel neljas poolfinalist on Horvaatia, kes sai penaltiseeria järel jagu peoperemeestest.

Venemaa asus matši juhtima 31. minutil, kui kauglöögist lõi iluvärava Deniss Tšerõšev. Horvaatia vastas üsna kiiresti, 40. minutil skoori peaga Andrej Kramaric. Teisel poolajal oli Horvaatia selgelt domineerivam pool ja korra saatis Ivan Perisic palli ka venelaste värava posti, kuid võrku ei suudetud sahistada.

14 - 14 of the 20 goals Russia have conceded at the World Cup as an independent nation have been from set pieces. Deficiency. #RUS #RUSCRO #WorldCup pic.twitter.com/4zLy4hDhQX