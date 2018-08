Eile selgus, et EMi normist kolme sentimeetri kaugusele jäänud kuulitõukaja Kristo Galeta Berliini pääsuks vajalikku wild card'i ei teeni. Järgnes viha ning tüli kergejõustikuliiduga.

Tülikohti on palju. Galeta jäi endasõnul ebaõiglaselt ilma 1500 eurost, mida talle talvel toetuseks lubati. Suvel jäi tal võistlemata Balti matšil, mis tekitas taas paksu pahandust.

Kergejõustikuliidu saavutusspordi juhi Kristel Berendseni sõnul ei taodeldud mehele vabapääset seetõttu, et ta nõudis Balti matšil osalemise eest just seda 1500 eurot, mis talle maksmata jäi.

.„Sellist asja pole kunagi olnud ja ma pole mitte kunagi nii öelnud! Liit pole minuga isegi suhelnud ja õnne soovinud, kui isikliku rekord tegin! See on täielik laim!” ütles Galeta Delfile. „Kristel pole minuga suhelnud mitte ühtegi korda välja arvatud viimasel heitjate seeria võistlusel, kus ta soovis mulle edu, et küll see norm tuleb. Kuidas ta saab üldse sellist jama ajada?”