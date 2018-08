Arvamusfestivalil rääkis endine Eesti koondislane ja Belgiaski profileiba maitsnud võrkpallur Anna-Liisa Sutt tema elu 12 aastat valitsenud söömishäiretest, mida ta ise kutsus põrguks.

Sutt sattus haiguse küüsi keskkooli viimases klassis, mil oli stressirikas periood, kus tuli kõvasti trenni vihtuda ja mängida. See oli ka aeg, kui ta hakkas elus esimest korda jõutreeningut tegema. Haiguse põhjustajaks oli lause, mille ütles talle tema autoriteet – treenerist ema.

„Mul on see päev täpselt meeles – mis autod väljas seisid, kuidas puulehed liikusid,“ ütles Sutt. „Tulin koolist koju, ema oli teinud toitu, see oli kartul ja hakklihakaste. Võtsin ühe portsu – teadsin, et mul on viie tunni pärast trenn – ja läksin sõin selle teleka ees ära. Tundsin, et tahan veel süüa, läksin uuesti kööki ja kui hakkasin köögist välja minema, olin seljaga ema poole, ta tegi samal ajal mingit dieeti, ütles ema: „Anna-Liisa, kas sa oled oma tagumikku vaadanud, sa hakkad suureks minema.