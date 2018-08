JALGPALL

Eesti, Läti ja Leedu jalgpalliliitude juhid kohtusid Tallinnas, kus lepiti kokku regulaarselt koos käiva Balti riikide jalgpalli strateegilise arengu töörühma loomine.

Töörühm koosneb kolme jalgpalliliidu tippjuhtidest, jooksvate teemade arutamisel kaasatakse koosolekutele vastava valdkonna eest vastutajaid ja teisi spetsialiste.

14. augustil Tallinnas toimunud töörühma esimesel koosolekul käsitleti kolme teemat – kihlveopettuste vastast võitlust, kolme riigi tippliigade ja klubide arengut ning Balti turniiri tulevikku ja lepiti neis valdkondades kokku edasiseks tegevuseks konkreetsed sammud.

„Pean meie piirkonna jalgpalli ühtlast arengut oluliseks. Jalgpalli hea maine ja tugev positsioon kõigis kolmes riigis aitab kaasa meie spordiala rolli suurenemisele nii ühiskonnas kui ka partnerite ringis, samuti saame sportliku poole pealt pakkuda üksteisele arendavat konkurentsi," lausus Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

(EJL)

„Juba esimesel kohtumisel näitasid kõik töörühma liikmed olulisi nurki nagu visioon, ideed ja valmidus arendada Balti riikide jalgpalli. Alustame protsessi vastastikuse mõistmise ja koostöö positsioonilt, mis on alus projekti ja tegevuste elluviimiseks. See toob suurt lisaväärtust Baltikumi jalgpallile. On väga inspireeriv näha naaberriikides nii avatud mõtlemisega kolleege, kes on valmis jagama kogemusi ja ideid," ütles Läti alaliidu juht Kaspars Gorkšs.

Leedu Jalgpalli Liidu president Tomas Danilevičius sõnas: „On väga positiivne, et kolm riiki on valmis koostööks ja saame hakata vaatama mitmeid asju ühiselt platvormilt. Me teame, et saame teineteiselt õppida ja seeläbi ennast täiendada. Jalgpall liidab meid, mitte ei lahuta."

Koosolekul esindasid Eesti Jalgpalli Liitu Aivar Pohlak ja peadirektor Tõnu Sirel, Läti Jalgpalli Liitu Kaspars Gorkšs ja peasekretär Edgars Pukinskis ning Leedu Jalgpalli Liitu Tomas Danilevicius ja asepresident Gediminas Dauksys.

Järgmine, kihlveopettuste vastase võitluse teemaline koosolekul toimub oktoobris/novembris Riias.