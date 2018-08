Augusti keskpaigas toimusid Soomes Poris 18. võistkondlikud mölkky maailmameistrivõistlused, kus medali said kaela ka eestlased.

Eesti võistkond, koosseisus Vahur Kõlvart, Beto Miljand, Aarne Kauber ja kapten Märt Niinemäe, tuli 192 võistkonna konkurentsis teiseks, kaotades finaalis napilt 2:3 soomlastele.

A-finaali paremusjärjestus:

1. Janetzk1 DreamTeam (Soome)

2. EESTI (Eesti)

3. Wood Pub (Soome)

4. AVM 1 (Prantsusmaa)



B-finaal:

1. Molkky ANATOLIAN (Türgi)

2. Kuntaliitoksen Kaatajat (Soome)

3. You’ll Never Mölkk Alone (Prantsusmaa)

4. Tres Rayas (Soome)



Ahjaa. Kuidas on mölkky seotud äsja maailmameistriks kroonitud Prantsusmaa vutikoondisega? Seda vaata videost.