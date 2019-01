Jalgpallikoondisse mitte mahtunud Vaštšuk: tahan Eestit esindada, aga mitte sellist Eestit, kes minu kohta s*tta ajab 

Must kass jooksis Reimi ja Vaštšuki vahelt läbi aastal 2015, kui Reim oli veel U21 koondise peatreener. Erinevaid noortekoondiseid, sealhulgas Reimi U21, esindanud Vaštšuk loobus toona kutsest mängule San Marinoga. See on fakt. Kuid põhjuse osas lähevad meeste versioonid lahku.

Reim: "Me ju näeme, mis sotsiaalmeedias on olnud, mida enam pole üleval. See näitab mingisugust meelsust. Kui see on muutunud, siis minu telefoninumber on avalik. Kuskil ütlemisest "jah, ma nüüd tahan"...