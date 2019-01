TLÜ/Kalevi omanik Kullamäe lahkumise järel: esimene poolaasta oli kergelt öeldes lati alt minek 

"Oli selline klassikaline juhtum, kus peatreener ja meeskonna omanik ei mõistnud teineteist. Teatud asjades olid erinevad arusaamised ning leidsin lõpuks, et siis on nii," sõnas Kullamäe eile Õhtulehele.

"Tallinna Kalev suutis esimesel poolaastal võita Eesti võistkondadest ainult Valgat ja Raplat. See oli kergelt öeldes lati alt minek. Kas tehtud otsused on head või halvad saame öelda kevadel," kirjutas Jantson sotsiaalmeedias.

"Küll aga on mul südamest hea meel, et üks mu paremaid sõpru on valmis elus keerama järgmise peatüki ja alustama peatreeneri karjääri. Olen isiklikult Martinile toeks nii nagu oskan ja olen veendunud, et kogu meie võistkond eesotsas mängijate, Kalle, Oliveri ja Brettiga teevad sama," lisas ta.