Spetsialisti arvamus: Porzingise diilist võitis Dallas, kuid küsimärgid jäävad õhku 

„NBA tavafännide jaoks oli see lüke üllatav. Küll sahistasid mõned Knicksi kajastavad ajakirjanikud aasta tagasi ning isegi Porzingise esimese mänguaasta lõpus, et noor lätlane pole sugugi rahul, kuidas NYs asju ajatakse,“ alustas Olgo.

Samal teemal Korvpall ÜLLATUSTEHING NBAs: Kristaps Porzingis hakkab mängima koos Luka Donciciga! „Kahtlusi lisas Mavericksi GMi Donnie Nelsoni visiit NYi, mida raporteeriti paar päeva tagasi. Aga ometi ei tundunud, et just lätlane läheb liikvele. Pigem sahistati, et Knicks on valmis panema Porzingist mängu Anthony Davise kätte saamise nimel.“

USA meediat jälgides tundub, et tehingust, kuhu oli ühtekokku kaasatud seitse mängijat, võitis Dallas. Sellega nõustub ka Olgo. „Momendil näib, et parema diili sai Dallas. Porzingise-suguseid efektiivseid 220sentimeetriseid koljateid, kes on pehme viske, hea ninaga üks-ühe olukordades ning toovad igas mängus stabiilselt 18-22 punkti, on ülivähe,“ sõnas ta, kuid lisas, et õhku jääb kaks küsimärki.

„Esiteks levivad väited, et Porzingis ei võta vastu lepingupikendusi tänavu suvel, mis sisuliselt tähendab, et tast saab nn rendimängija kuni 2020. aasta suveni, mil temast saab vabaagent. Mavericks on üks tipporganisatsioone, Doncici kõrval ning NBA üha parema peatreeneri Rick Carlisle'i käe all peaks olema muhe mängida. Aga ei saa välistada, et ta näeb veelgi paremat pakkumist tuleval aastal.

Teiseks, see vahetus peegeldas Knicksi ülimat enesekindlus, et nad saavad suvel vähemalt ühe tipp-vabaagendi. Kas see ikkagi nii läheb, peame ootama ära suve. Aga fakt on, et neil on nüüd vahendid kuni kahe tippmängija saamiseks ja lisaks püüda drafti loterii ja vahetustehingu abiga kinni ka Davis. Lisaks võib Dallase möödunud aasta esikümne valik Dennis Smith Jr saada New Yorkis uue hingamise. Riski pehmendasid ka Dallase poolt ära antud 2021. ja 2023. aasta draftivalikud. Jah, neist ei pruugi tulla midagi enamat kui valikud vahemikus 20.-30. Aga ei saa välistada, et Dallasel tuleb sisse mõõna-aasta või Porzingis lahkub.“

Kogu loost jääb läbi kumama veel üks „aga“. Porzingis käis viimati võistlusmängus platsil mullu veebruaris. Põlve ristatisidemete rebendi vigastusest paranemine venib juba enam kui aasta pikkuseks.

„Julgusest tal puudu ei jää, küll aga võib ta end tunda kehaliselt ebakindlalt ja alateadlikult vältida kukkumisi. See võib endaga tuua passiivsema stiili. Usun, et kui peaksime teda tänavu platsil nägema, siis alles märtsi lõpus või aprilli alguses,“ arvas Olgo.