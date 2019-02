Endine tippjalgpallur hoiatab joomatuuritanud Rooneyt: abielus vutimehe jaoks on naised ohtlikud 

Wayne on avastanud, et naised pööravad talle kergesti tähelepanu. Inimesed pööravad baaris päid, et sind näha ja tüdrukud langevad su jalge ees. See käib ametiga kaasas ja on igati okei, kui oled vallaline.

Aga abielus jalgpalluri (Rooneyl on abikaasa Coleen, kellega tal on neli last - M.T.) jaoks on naised ohtlikud, kõik vutimehed teavad seda. Tähelepanuga tuleb osata hakkama saada.

On aeg, et Wayne asetaks oma naise ja lapsed esikohale, sest paratamatult on nemad need, kes peavad killud kokku korjama. Ainult Wayne teab, mis olukorras tema suhted Coleeniga praegu on, aga ta peab mõistma, et ta ei saa käia 10tunnistel joomatuuridel, kui pere ootab teda koju. Ta peab mõistma, mida ta oma perele teeb, sest nemad on lõppude lõpuks kõige tähtsamad."