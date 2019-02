Legendaarne Mati Alaver: Eesti suusaliidust pole midagi head rääkida 

"On õnnestunud teha tööd selle nimel ja näha kõrvalt, kuidas aastatel 1999-2010 Eesti suusatajad Kristina, Andrus ja Jaak võitsid 17 medalit. Kuna ettevalmistuskultuur, oskused ja traditsioonid on Eestis olemas, siis olen täiesti kindel, et on ainult aja küsimus, mil Eesti suusataja on tagasi tiitlivõistluste pjedestaalil," resümeeris Alaver.