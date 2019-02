SEEFELDI MM | Bolšunov siunab norralasi: nad polnud aumehed. Sundby ja Röthe endal süüd ei näe 

Pidin seda gruppi vedama neli või viis ringi. Nemad vajutasid gaasi põhja ning hakkasid tööle alles vahetult enne finišit. See polnud viisakas ning olen väga pettunud," vahendab NRK venelase sõnu.

Bolšunov ei tihkanud teemat aga pikemalt kommenteerida, sõnades samal ajal noogutades, et on lithsalt norralastes pettunud.

Norra koondise peatreener Eirik Myhr Nossum hõbedamehe kriitikaga täielikult nõustuda ei taha. "Me soovisime kuldmedalit. Seega tegime kõik selleks jaoks...," sõnas ta salakavalalt.

Hiljem lisas juhendaja siiski, et tegemist oli taktikalise lükkega – lasta teistel tööd teha ning vedada ning ise kavalalt passida.

"Mõistagi polnud see päris nii lihtne, sest me ei soovinud ka tagumisi mehi tagasi mängu kutsuda. Aga poole distantsi peal ütlesin ma meestele, et "hakkame mängima". Seejärel oli kõik juba nende endi kätes."