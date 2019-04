Võidukas Martin Müürsepp: surume seal, kus TalTechi king kõige rohkem pigistab 

Legendaarne endine mängumees tunnistas pärast kohtumist antud teleintervjuus, et tema hoolealuste mängus oli palju ebakõlasid. Milles asi oli? "Eks see tulebki selgeks teha," ütles ta Õhtulehele.

"Oleme pikakasvulise koosseisuga mänginud päris mitu mängu. Üleüldiselt see täna toimis, lisaks leidus paar mängijat, kes tegid oma ära, näiteks Harrison tegi hea esituse. Sellega see võit ka tuli," kiitis Müürsepp üleplatsimehena 24 punkti toonud Damarcus Harrisoni.

TLÜ mängu kohta on öeldud, et see on liiga individuaalne. Kohati nägi seda sama ka tänases 78:75 võidukohtumises, kuid Müürsepa sõnul on kõige tähtsam õigete otsuste tegemine. "Eks surume nendesse kohtadesse, kus TalTechil king kõige rohkem pigistab," lisas ta.