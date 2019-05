SKANDAAL! USA korvpallitäht kasutas dopinguküttide petmiseks kunstpeenist 

"Oli tohutu au USA koondisesse pääseda. Aga siis sain kõne, et dopingukütt tuleb paari päeva jooksul mu majast läbi, et uriiniproov võtta. Polnud mingit võimalust, et ma vahele ei jääks. Olin sel suvel iga päev kanepit suitsetanud. Mul tekkis paanika," vahendas portaal People.com Odomi raamatut.

"Tegin püksiluku lahti ja libistasin kunstpeenise otsa hoolikalt välja. Uriinianum asus munandites ja pidin neid pigistama, et treeneri uriin välja tuleks. Andsin proovi dopingukütile ja ta mõõtis selle temperatuuri. Uriin oli piisavalt soe ja ta jäi uskuma, et see oli minu oma. Olin kogu aeg paranoiline, et see ei ei lähe läbi, aga läks," meenutas ta.