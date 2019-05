Eesti korvpallitalent tegi ulmelise mängu: efektiivsusnäitaja kerkis ligi sajani! 

Värskete Eesti meistrite peatreener Erik Mäe kiitis kogu võistkonda. „Kui eilses poolfinaalis vedasid Lehe ja Metsaorg kõvasti, siis täna oli ka teiste panus suurem. Oli teada, et nad hakkavad Gerritit duubeldama ja leppisime juba enne mängu kokku, et teised peavad leidma need kohad ja sellega said kõik tublisti hakkama.“