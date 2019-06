Magnus Kirt võimsast Eesti rekordist: oli täitsa hea võistlus, mõistus kontrollis viset 

"Oli täitsa hea võistlus," ütles Kirt ilma suurema emotsioonita. "Tehniliselt hea katse oli seekord. Eks Tšehhis emotsioonid natuke kontrollisid viset, aga nüüd ikkagi mõistus kontrollis. Tšehhis oli puhtalt panemine, nüüd ise tunnetasin, mida teen."

"See oli tegelikult 84-85 peale ja siis ma tundsin, et täna ei ole üldse kehv päev. Kolmas oli selline 82. Eks treenerid ka alati rõhutavad, et kui teed väga hea katse, siis järgmise katse peaks natuke grammi võrra mõtlema, et teed kergemalt, aga mul on alati kuidagi ära lagunenud see," ütles maailma hooaja edetabelijuht, kes viimasest katsest väsimuse tõttu loobus.

"Peale kolmandat katset andis tunda, et üle päeva võistlen. Siis hakkas lihtsalt väike väsimus sisse tulema. Kui selline tulemus ees ja tunned, et oled juba natuke toonusest väljas, siis ei ole mõtet lollusi teha," lausus 29aastane sportlane.

Maailmameistrivõistlusteni on veel pikk tee minna

Pingeid ei tekita tema jaoks niivõrd ajakirjandus ja fännid, kui tema ise. "Ma arvan, et ma ise tekitan endale kõige suuremaid pingeid enne võistlust. Eks see on tavaline, et enne on närv ja pinge sees. See käib asja juurde. Kui seda poleks, siis ei oleks ka selliseid kaari."