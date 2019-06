Trumpiga raksu läinud Rapinoe kaks väravat viisid USA poolfinaali: ilma homodeta tiitleid ei võideta! 

"Edasi, geid!" ütles naine, kes juba pikalt tunnistanud, et on lesbi. "Tiitleid ei saa võita, kui võiskonnas homoseksuaale pole. Seda ei ole mitte kunagi varem tehtud. Mitte kunagi!"

"Mind motiveerivad inimesed, kellele ma meeldin ja kes samade asjade eest võitlevad. Saan sellest rohkem energiat kui proovida end kellelegi tõestada. Olen gei ja kaunis naine Pride'i kuu ajal maailmameistrivõistlustel. See on tore," lausus Rapinoe, kes USA presidendi Donald Trumpiga suhted vist lõplikult ära on rikkunud.