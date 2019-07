Valusalt auti löödud Levadia peatreener Rogic: kaotus pole tragöödia 

"Enne mängu oli meil üks kokkulepe - näitame õiget iseloomu, sest tulemusi ei saa alati kontrollida. Väljakul on veel inimesi," alustas serblane. "Küll saad kontrollida oma enesekindlust ja usku mängitavasse jalgpalli. Saad üritada mängida meie moodi isegi, kui oled heade vastaste poolt surve all."

Rogici hinnangul on õige suhtumine tohutult tähtis standardolukordades. Islandi klubi Stjarnan lõi Levadia auti löönud värava just nurgalöögist tekkinud saginas. "Mu mängijad teadsid, et standardid saavad olema väga tähtsad."