Soome odatšempion kiskus Toomas Savi dopingujutud taas päevavalgele 

Savi sõnas eile Postimehele, et tegu on vana teemaga, mis on juba ammu selgeks räägitud ning tal pole rohkem kommentaare jagada. Õhtuleht meenutab sel puhul lõiku 2001. aastast, kui toona suusaliidu presidendina töötanud Savi neil teemadel sõna võttis.

„Tegelikult on selle odaga seotud üks pikem eellugu. Nimelt 1967. aastal Kotkas võisteldes viskasin mina oma elu tippmargi 81.20 just sellesama Heldi firma odaga. Tollal liikus neid väga vähe. Minu teada oli selline Nõukogude Liidus vaid Janis Lusisel. Nevalal oli aga neid juba siis kaks ja ta ütles, et kui võidan, siis ta annab ühe mulle.

Ma ei võitnud, vaid jäin teiseks – Nevala viskas viimasel katsel minust rohkem, kuid oda kukkus lapiti ja kohtunik poleks tohtinud seda arvestada. Ent ta pani märgi maha. Nevala ütles siis mulle, et ta ei saa Soomes kaotada, sest on olümpiavõitja, kuid lubas siiski mulle oda kinkida järgmisel aastal Eesti–Soome maavõistlusel. Nii et selle oda saamine pole mingil moel nende tablettidega seotud.

Tablettide andmine polnud minu huvi, vaid Nevala küsis neid. Korjasin siis tõepoolest kust juhtus 50 nerobolitabletti kokku. Mina need ka Nevalale andsin. Selles tunnistan ma end süüdi. Aga mina ei viinud neid tablette Soome ega vahetanud neid oda vastu. Oda sain kingituseks eelmise aasta eest.

Olin 1968. aastal Tartu ülikooli arstiteaduskonna neljanda kursuse tudeng ja mul polnud mingitki aimu, mis aine see nerobol on, ja mis mõju sportlasele avaldab. Toonases õppekavas polnud ühtegi sõna dopingainete kohta,“ rääkis Savi 18 aastat tagasi ning lisas, et kel vähegi kõneoskust, võis need tabletid toona suvalisest apteegist välja rääkida.