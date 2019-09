Enamik Kalev/Cramo leegionäre on lahkumas juba enne oma esimest matši!  

Kohtumises järel ütles Cramo mänedžer Kaarel Sibul Postimehele, et Coleby on tiimist lahkumas ning Smithi kohal on samuti küsimärgid. Veidi hiljem avaldas korvpalliportaal Sportando, et nende info kohaselt ei jätka tiimis ka Jackson. Siinkohal tasub meelde tuletada, et Eesti meisterklubi pidas eile hooaja esimese ametliku kohtumise.