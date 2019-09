ÕL DOHAS | Õiglane: „Pean ise uskuma, et olengi hea!“ Uibo: „Loodan, et kõik tulid siia midagi võitma... Nii minagi.“ 

Õiglane jätab selja taha keerulise hooaja, mis otseselt liigset optimismi ei süsti, kuid samas mäletab ta selgelt kahe aasta eest toimunud Londoni MMi, kus ta neljanda koha teenis.

Londonis kogus ta iga alaga üha rohkem tuure ning teise päeva lõpuks oli tema selja taga ka suur osa publikut. Emotsioon on paljuski Õiglase võistluste õnnestumise võti. „Pean ennast alguses käima saama. Tänavu ongi all kaks vastandlikku etteastet: Ukrainas alustasin kohutavalt ja läksin endast välja, Rakveres sain esimese ala järel minema ja nii püsisin lõpuni. Pean ka siin sellise hoo sisse saama nagu kaks aastat tagasi Londonis. Pean ise uskuma, et olengi hea! See paneb loodetavasti lumepalli veerema.“

Õiglasega intervjuu leiab aset esmaspäeval umbes kella kahe paiku päeval ja mobiiltelefon annab teada, et väljas on 39 kraadi sooja, mis tundub nagu 48 kraadi. „Mingil määral meenutab see 2015. aasta Pekingi MMi, mis oli minu jaoks üsna piiripealsetes oludes. Aga nii niiskes kliimas nagu siin pole ma ilmselt võistelnud. Mina tegelikult naudin seda kuumust, mis siis, et see tõesti vaid hetkega higistama ajab. Päris vajalikku hapnikku kätte ei saa, aga seni on teised võistlejad rääkinud, et staadionil pole asi nii hull, sest seal on külmapuhurid.“

Doha MMil katsetatakse mitmeid uudseid lähenemisi. Kommertsvõistluse formaadi saab ka kümnevõistlus, mis algab mõlemal päeval kell 16.35 ja kõik alad tehaksegi ära kahe õhtu jooksul. Varasem praktika nägi ette, et võistlust alustati varavalges. Lisaks loob uus formaat olukorra, et näiteks 1500 m jooksu start antakse kell 00.15 öösel.

„Pean ütlema, et mulle on tiitlivõistluste pikk päev alati meeltmööda olnud. Mulle meeldib, kui hommikul algab ja õhtul lõppeb, lõunasse jääb pikem puhkepaus. Tõsi, ilmselt on õhtuse programmiga kõigil end teisel päeval lihtsam käima saada. Usun, et tulemused tulevad väga head,“ jätkab ta.

Maicel Uibo kahe aasta eest Londoni MMil. Foto: Reuters/Scanpix