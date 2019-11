GALERII | AMETLIK! Levadia uueks peatreeneriks saab Martin Reim 

Flora taustaga Reim sõnas tunnistas, et 20 aastat tagasi poleks ta oodanud, et liitub ühel päeval Levadiaga, kuid selline see jalgpalluri ja treeneri elu kord juba on. "Minule on see hea väljakutse ja võimalus ennast proovile pannas," sõnas Reim, kellega sõlmiti 1+1 leping.

"Kindlasti on neil klubidel filosoofia osas erinevusi, aga seda huvitavam on see minule. Küll ei saa öelda, et üks oleks õige ja teine vale. Treenerina tahad ju areneda, seega on see minule parem väljakutse, kui minna tuttavasse keskkonda," leidis Eesti koondise rekordinternatsionaal.

48aastane Reim on pärast suve alguses Eesti koondise peatreeneri kohalt taandumist olnud suure jalgpalli mõttes töötu, kuid paralleelselt on ta tegutsenud juhendajana omanimelises jalgpallikoolis ning Viimsi JK esindusmeeskonna juures.

Peatreenerina sai Reim meistriliiga triibulised juba üheksa aastat tagasi, kui ta määrati 2009. aasta detsembris, kõigest aasta pärast putsade varna riputamist, Tallinna Flora juhendajaks. Kahe ja poole aastaga võitis ta rohevalgete juhendajana kaks Eesti meistritiitlit, kaks superkarikat ning ühe Tipneri karika. Koduliigas oli tema võiduprotsendiks Floraga 75% (79 võitu, 14 viiki, 12 kaotust).

2012. aasta sügisel lahkus Reim kolm vooru enne hooaja lõppu Flora tüüri juurest. "Jõudsime tõesti üheskoos arusaamisele, et nii on kõigile kõige parem," sõnas ta siis. "Tavaliselt ju pole juba enne hooaja lõppu teada, kes on uus treener. Nüüd oli. Kõiki nüansse arvestades ja kainelt mõeldes jõudsime järeldusele, et kõigile on parim, kui järgmine treener saab juba nüüd tööd alustada." Pärast seda on Reim tegutsenud vaid rahvusesinduste, esmalt U21 ja U23 ning viimaks A-koondise tüüri juures.

FCI Levadia lõpetas tänavuse hooaja koduliigas teise kohaga. Septembri keskel lõpetas klubi koostöö viimased poolteist aastat meeskonda tüürinud Aleksandar Rogiciga. Serblase võiduprotsent Levadiaga oli liigas 72% (46 võitu, 10 viiki, 8 kaotust).