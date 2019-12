Kristjan Ilvese treeningukaaslased jätkavad poodiumide vallutamist 

Jarl Magnus Riiberg tänavu juba viiendat korda poodiumi kõrgeimale astmele tõusmas. Foto: EPA/Scanpix

Kahevõistluse uue hooaja algus on kujunenud spordisõbra jaoks võrdlemisi üksluiseks. Mitte ainult ei lükanud õnnetu kukkumine Kristjan Ilvese hooaja avastarti mitme kuu võrra edasi , vaid "igavust" on lisanud ka fakt, et hooaja esimesel viiel etapil on poodiumile jõudnud peamiselt ainult norralased, kellega ladus hooajaks põhja ka Kristjan Ilves.