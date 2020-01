TEENETEMÄRK 2020 | Tarmo Tiisler – laulupeo kiiksuga spordihull 

Kuigi armastatud reporter on pärit Tallinnast, ulatuvad tema juured Lõuna-Eestisse. "Isapoolne suguvõsa on Kanepi ja Erastvere kandist, aga neist ma ei tea midagi, emapoolseid, kes on Võrust, tean ma rohkem. Minu teine kiiks on laulupeod ja mul on kõigi laulupidude teatmikud olemas. Ühes 1920ndate laulupeo teatmikus olid kõigi kooriliikmete nimed ja leidsin sealt kuskilt Kanepi segakoorist lausa viis Tiislerit! Olen hardcore laulu- ja tantsupeo fänn. Isa laulis kaua meeskooris, sealt tuli see koju kaasa," rääkis Tiisler 2018. aasta suvel Õhtulehele antud intervjuus.