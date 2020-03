Mihkel Mardna sportlastele: paanikaks pole põhjust 

Kõige levinumad COVID-19 sümptomid on palavik, väsimus ja kuiv köha. Osadel patsientidel võib esineda ka valusid, ninakinnisust, nohu, kurguvalu või kõhulahtisust. Need sümptomid on tavaliselt kerged ja algavad järkjärgult.

Enamikul nakatunutest esinevad sümptomid kergekujuliselt ning paranemine toimub kiirelt. Tõsisem infektsioonirisk on neil, kellel on kroonilised, kaasuvad haigused, või eakatel inimestel.

Mis on parim koht info ja nõu leidmiseks?

Dr. Budgett: Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) kodulehelt www.who.int ning Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuse (Centers for Disease Control and Prevention) kodulehelt www.cdc.gov saab täpset ja ajakohastatud infot.

Üritan kvalifitseeruda Tokyo olümpiamängudele. Kas on võimalik, et minu kvalifikatsioonivõistlusel on osad võistlejad nakatunud? Ja kas mul on ohutu võistelda sportlastega, kes tulevad piirkondadest, kust koroonaviirust on leitud?

Dr. Budgett: Risk isiklikule tervisele on üliväike. Tõenäosus saada külmetushaigus või gripp on palju suurem. Enamik koroonaviiruse levikuga riikide sportlasi on olnud hoopis välismaal treeninglaagrites või võistlustel, nii et risk nendelt nakkust saada ei ole tavalisest kõrgem. Et panna riskid õigesse perspektiivi – mitte koroonaviirusest, vaid hooajalisest gripist tulenevaid raskeid haigusjuhtumeid on sel aastal oodata 5 miljonit ning surmajuhtumeid 500,000.

Millist konkreetset nõu saab sportlastele ettevaatusabinõude osas anda?