Kristian Kullamäe usutluses FIBAle: isa on parim viskaja, keda ma kunagi olen näinud 

"Meie peamine eesmärk on jõuda Euroopa meistrivõistlustele ja ma usun, et meil on see võimalus olemas. Meie korvpallil on käsil põnevad ajad, meil on palju andekaid noori mängijaid. Peame lihtsalt jätkama rasket tööd ning loodetavasti ühel päeval näeme ka selle vilju," lisas Kullamäe.

"Ta aitab mind väga palju. Ta on olnud ise sarnastes olukordades nagu mina praegu olen, nii et tal on rohkelt vastavaid kogemusi. See on minu jaoks väga tähtis, et mul on keegi minu jaoks nii lähedane inimene, kellelt ma saan alati nõu küsida, kui ma seda vajan," tõdes Hispaania esiiigas klubikorvpalli mängiv Kullamäe.