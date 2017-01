Kas selle mängu eel on meeskonnas tunda võrreldes mõne teise kohtumisega ka suuremat ärevust? "On küll, minul endalgi," tunnistas peatreener Alar Varrak.

Perm jätkab võiduta, ehkki on paaril korral (Kaasani Unicsi ja Saraatovi Avtodori vastu) jõudnud lisaajani. Ent viimati jäädi 33 punktiga alla Peterburi Zenitile.

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond võõrustab homme VTB Ühisliigas Permi Parmat ning tegemist on hooaja enam-vähem ainsa korraga, mil Eesti meistril on ses sarjas võidukohustus.

Ta oli 7. jaanuaril, pärast Tartu Ülikooli vastu saadud võitu kiitnud suhtumise paranemist ja kinnitas, et meeskond jätkab samal lainel. "Sisekliima on kindlasti läinud paremaks. Meil oli kaks rasket mängu tippklubide Lokomotiv-Kubani ja Himki vastu. Nüüd püüame tehtud töö ka tulemuseks vormida."

Kalev peab sel nädalal läbi ajama veel Martin Dorbekuta, kes väänas veidi aega tagasi hüppeliigest. Ülejäänud mängumehed on rivis. Küll jääb Kalev homsest mõneks ajaks ilma abitreener Martin Müürsepast, kes läheb jalalõikusele.

Et teine abitreener Indrek Reinbok on praegu oma noortega turniiril, juhendab homme Kalevit Varrak üksi. Pingil abistab teda mänedžer Kaarel Sibul.

Kalevi üks kahest tänavusest Ühisliigas saadud võidust tuli just Permis peetud avamängus (86:72). "Nad on vahepealsete kuudega läinud paremaks, viskavad sageli üle 90 punkti. Peame olema ettevaatlikud. Nad on hooaja algusest peale tiimis olnud Danilo Anjušici kõrvale värvanud ka teise leegionäri, sloveenist eesliinimehe Saša Zagoraci," tutvustas Varrak vastast.