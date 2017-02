KORVPALL

Eesti meistrivõistlustel tehakse praegu Eesti korvpalli ajalugu. Nimelt on Tartu Ülikooli ja Valga/Valka kohtumises praegu madistamas Kerr (Tartu) ja Valmo Kriisa (Valga). See on esimene kord, kui Eesti meistriliigas isa ja poeg väljakul mängijatena kohtuvad. Tartu juhib praegu 24:19, Kriisad on veel kuival.