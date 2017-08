Nädalavahetusel Saksamaal elu teise autoralli MM-sarja etapi võitnud Ott Tänak rääkis ajakirjale Autosport, et kavatseb Sebastien Ogier’le ja Thierry Neuville’ile tõsise tiitlilahingu anda.

Kolm etapi enne hooaja lõppu juhib meistrivõistlusi 177 punkti kogunud Ogier (M-Sport), kellele järgneb Neuville (Hyundai) 160 punktiga. Tänak (M-Sport) jääb belglasest omakorda maha 16 silmaga.

„Tšempionaat ei ole veel lõppenud. Seni, kuni mul on võimalus, jätkan võitlemist. Vähendasime kahe esimesega vahet ning see pole enam liiga suur,“ rääkis Tänak.

Ta jätkas: „Tean, et pean veel rallisid võitma, kuid just see ongi kolmel järgmisel rallil meie eesmärk. Oleme näinud, et kõike võib juhtuda. Kui kellelgi peaks mõni probleem tekkima, siis oleme valmis sellele reageerima. Peame jätkama MM-tiitli nimel võitlemist.“

M-Spordi meeskonna boss jäi Tänaku tiitlivõimalustest rääkides kidakeelseks, sest ei soovinud midagi ära sõnuda. „Tänavune aasta on näidanud, et kõike võib juhtida, seega ei saa Oti võimalusi maha kanda. Ma ei taha palju rohkem sellel teemal rääkida, sest olen varemgi sarnases olukorras olnud ja näinud seda (MM-tiitlit – toim) kadumas.“